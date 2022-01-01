الهند.. مصرع 12 في حادثة تدافع عند معبد هندوسي

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 14 آخرون، السبت، إثر حادثة تدافع أمام معبد هندوسي في جامو وكشمير الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام أباد.

وقال مسؤولون إداريون في الولاية إن الحادثة وقعت قرب البوابة الثالثة لضريح ماتا فايشنو ديفي في ولاية جامو وكشمير بسبب الاندفاع الشديد للمصلين الذين حضروا احتفالا بالعام الجديد، بحسب إعلام محلي.

وصرح موكيش سينغ، وهو ضابط شرطة رفيع في الولاية أن الحادثة أسفرت عن مصرع 12 على الأقل وتسببت بإصابة 14 آخرين.

وضريح فايشنو ديفي هو معبد هام عند اتباع الديانة الهندوسية ويطلق عليه هذا الاسم نسبة للإلهة الأم ديفي، والتي بحسب معتقداتهم هي الطاقة العليا التي تمتلك كل الثروات والقوة والعلم.

وأعرب الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، السبت، عن حزنهما إزاء الحادث وقدما تعازيهما لأسر الضحايا.

كما أمر حاكم ولاية جامو وكشمير مانوج سينها، بفتح تحقيق في الحادثة.