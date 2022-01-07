مسلحون يختطفون ثلاثة مواطنين صينيين في نيجيريا

اختطف مسلحون ثلاثة مواطنين صينيين يعملون في منطقة في شمال وسط نيجيريا، وفق ما أعلنت الشرطة النيجيرية.

كما قتل المسلحون نيجيريين اثنين كانا يعملان مع المغتربين يوم الثلاثاء في محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية قيد الإنشاء في ولاية النيجر المجاورة للعاصمة النيجيرية أبوجا.

وقال المتحدث باسم الشرطة واسيو أبيودون في بيان يوم الأربعاء إن العمال كانوا يقومون بتركيب برج خط نقل في محطة بقرية غوساس عندما وصل المهاجمون وفتحوا النار.

وقال أبيودون إن "فريق الشرطة التكتيكي الملحق بالمنشأة اشتبك مع المسلحين في تبادل لإطلاق النار بينما تم إنقاذ أربعة من المغتربين"، مضيفًا أنه أحد العمال الصينيين وعاملين محليين أصيبوا بطلقات نارية.

التقى السفير الصيني تسوي جيان تشون برئيس الشرطة النيجيرية عثمان ألكالي بابا يوم الخميس وحثه على اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تشمل مواطنين صينيين بموقف "عدم التسامح المطلق"، وفقًا لبيان على موقع السفارة الصينية على الإنترنت.

وقال تسوي: "الصين مستعدة للعمل مع نيجيريا لتعميق التعاون المستمر في إنفاذ القانون والأمن بين البلدين"، ولم يتم إعطاء تفاصيل أخرى.

وتقوم عصابات إجرامية باختطاف عشرات الأجانب في نيجيريا، رغم أن قوات الأمن قللت من وتيرة الهجمات على مر السنين.

يتم استهداف العمال في منطقة دلتا النيجر الجنوبية الغنية بالنفط في أغلب الأحيان. تصل فدية الرهائن أحيانًا إلى مئات الآلاف من الدولارات.