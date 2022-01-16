مقديشو.. إصابة متحدث حكومة الصومال بتفجير انتحاري

أعلن مصدر بالشرطة الصومالية، الأحد، إصابة الناطق باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو، إثر استهداف سيارة كان يستقلها بتفجير انتحاري وسط العاصمة مقديشو.

وقال المصدر إن "انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا استهدف السيارة التي كانت تقل الناطق باسم الحكومة في تقاطع دبكا وسط مقديشو".

وأضاف المصدر أن "التفجير تسبب في إصابة المتحدث باسم الحكومة حسب المعلومات الأولية".

وقال شاهد عيان إن "الانتحاري استهدف المتحدث بينما كان يحاول ركوب سيارته في تقاطع دبكا وسط العاصمة".

وفي السياق، نقلت وسائل إعلام محلية أيضا عن مصادر بالشرطة إصابة متحدث الحكومة جراء التفجير، دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 9.00 تغ، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات الصومالية حول الحادث الذي لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عنه، غير أن حركة "الشباب" المسلحة غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب"، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.