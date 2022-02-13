موريتانيا تعلن تسجيل حالتين من "حمى القرم " النزيفية

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الأحد، تسجيل إصابتين بمرض "حمى القرم" أو ما يُعرف بـ"الكونغو النزفية".

جاء ذلك بحسب ما ذكره المدير العام للصحة العمومية، محمد محمود اعل محمود، في تصريح نشرته وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وأوضح أن إحدى الحالتين تم اكتشافها في مستشفى بالعاصمة نواكشوط، وبدأت في التماثل للشفاء، فيما سجلت الحالة الثانية في مستشفى آخر داخل البلاد، دون تحديده.

ولفت محمود أن "عدوى الحمى النزيفية تنتقل عادة بين الحيوان والإنسان عن طريق الدم والسوائل البيولوجية، لكن "الانتقال من إنسان إلى آخر يحدث لكنه نادر".

وأوضح أن "هذا المرض من الأمراض المستوطنة في غرب إفريقيا، ودائما تكتشف منه حالة أو حالتين سنويا في موريتانيا، وتكتشف عادة عند أشخاص تقتضي وظائفهم مخالطة الحيوانات".

وأشار أن وزارة الصحة أصدرت أوامر للمستشفيات والمراكز الصحية من أجل اليقظة ومراقبة الوضع الصحي.

وينتقل فيروس مرض "حمى القرم" إلى الإنسان، من الحشرات والمواشي، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته.

وينتشر الفيروس في بلدان إفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا ولا يتوفر لقاح ضده لا للإنسان أو الحيوان.