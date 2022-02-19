11 قتيلا في تفجير انتحاري استهدف مقهى وسط الصومال

قتل 11 شخصا بالصومال، السبت، جراء تفجير انتحاري استهدف مقهى شعبيا، وسط البلاد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في مقهى شعبي كان مكتظا بمدنيين وجنود بمنطقة "كوشن" وسط مدينة بلدوين، وسط الصومال".

وأوضح المصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول للحديث مع الإعلام، أن التفجير أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 20 آخرين بجروح متفاوتة، بحسب حصيلة أولية.

وأضاف أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات. دون تفاصيل أكثر.

وحتى الساعة 11:50 ت.غ، لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير، كما لم تصدر السلطات الصومالية بيانا بشأنه.

وعادة ما تشير أصابع الاتهام إلى مقاتلي حركة الشباب المتمردة، والتي غالبا ما تتبنى مثل هذه التفجيرات.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.