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مقتل 100 شخص بانفجار في مصفاة نفط في نيجيريا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.04.2022 22:51
مقتل 100 شخص بانفجار في مصفاة نفط في نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية، السبت، مقتل ما لا يقل عن 100 شخص جراء انفجار في مصفاة "غير قانونية" لتكرير النفط بولاية ريفرز الجنوبية.

وقال مفوض الدولة للموارد البترولية جودلاك أوبيا، في بيان، إن "ما لا يقل عن 100 شخص لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع بعد انفجار في مصفاة النفط مساء الجمعة".

وأضاف أن الأشخاص "احترقوا إلى درجة يصعب فيها التعرف عليهم".

ووفق الحكومة، تفقد البلاد 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا بسبب السرقة وأعمال التخريب.

وتمتلك نيجيريا عددا كبيرا من مصافي النفط غير النظامية في إفريقيا.

يشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لقي 25 شخصا مصرعهم في انفجار بمصفاة نفط غير قانونية بالولاية نفسها.

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