الصومال يعلن إجراء انتخابات الرئاسة في 15 مايو الجاري

أعلن الصومال، الخميس، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في 15مايو/أيار بعد تأجيلها لأكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية.

جاء ذلك وفق بيان للجنة البرلمانية لترتيب الانتخابات الرئاسية.

وبحسب البيان، فإن تسجيل المرشحين في الانتخابات الرئاسية ستبدأ في 8 مايو الجاري وتستمر حتى 10 من ذات الشهر.

وفي 11 من مايو الجاري سيلقي المرشحين برنامجهم الانتخابي أمام البرلمان بمجلسيه الشعب والشيوخ، وفق البيان.

ويأتي إعلان إجراء الانتخابات الرئاسية بعد انتهاء انتخابات مجالس التشريعية.

ومن المتوقع انتخاب الصومال في 15 من مايو الجاري الرئيس العاشر في البلاد.

والأربعاء، شكل البرلمان الصومالي بغرفتيه (مجلسي الشعب والشيوخ)، لجنة برلمانية لترتيب الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وجاء تشكيل اللجنة بعد انتهاء صلاحية اللجنة الوطنية للانتخابات التي كانت مكلفة لإجراء الانتخابات النيابية في البلاد.

ومرت العملية الانتخابية في البلاد بالكثير من الخلافات والعراقيل السياسية كادت ان تطيح الاستقرار النسبي في البلاد.