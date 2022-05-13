الهند.. مقتل 27 شخصا إثر حريق ضخم بمبنى تجاري في مدينة دلهي

قتل 27 شخصا وأصيب أكثر من 40 آخرين، الجمعة، إثر حريق نشب بمبنى ضخم في عاصمة الهند، نيودلهي.

وقالت السلطات الهندية إن الحريق "نشب في مبنى تجاري مكون من 4 طوابق غربي العاصمة، وأودي بحياة العديد من الأشخاص"، حسبما نقلت شبكة "إن دي تي في" المحلية.

وأضافت أنه "تم انتشال 27 جثة ونقل 40 آخرين أصيبوا بحروق إلى المستشفى".

من جهتها، أكدت شرطة نيودلهي أنها نجحت في إخماد الحريق وإنقاذ وإجلاء نحو 70 شخصا من المبنى، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، قال نائب مفوض الشرطة، سمير شارما، في تصريحات لشبكة "إن دي تي في" إن الحريق "بدأ من الطابق الأول حيث مقر شركة لتصنيع كاميرات المراقبة وأجهزة التوجيه".

ولم تكشف السلطات الهندية حتى الساعة (18:30 بتوقيت غرينيتش) عن سبب اندلاع الحريق.