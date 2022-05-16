مالي تقرر الانسحاب من مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمسة

أعلن المجلس العسكري في مالي انسحاب مالي من مجموعة "الدول الخمس بالساحل الإفريقي" متعددة الجنسيات (جي 5) في غرب إفريقيا.

وألقى بيان للمجلس العسكري في مالي، صدر الأحد، اللوم في قراره على "عدم إحراز تلك القوة العسكرية أي تقدم في القتال ضد المسلحين في المنطقة والفشل في عقد المجموعة أي اجتماعات مؤخرا في مالي".

ومنذ فبراير/شباط الماضي، تسود حالة من الغموض مستقبل "مجموعة الدول الخمس" بالساحل، عقب استيلاء الجيش على السلطة في بوركينافاسو وإصرار المجلس العسكري الحاكم في مالي على التمسك بالسلطة خمس سنوات يتم بعدها إجراء انتخابات.

وتشكلت قوة دول الساحل الخمس- التي تضم قوات من النيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا- في عام 2017 لمواجهة مسلحين اجتاحوا المنطقة في السنوات الأخيرة.

وأسفرت العمليات المسلحة عن مقتل آلاف الأشخاص وإجبار الملايين على الفرار من ديارهم دون أن تتمكن من إحلال السلام.