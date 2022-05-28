الشرطة: 31 قتيلا في تدافع بمعرض نظمته كنيسة جنوبي نيجيريا

أسفر تدافع وقع السبت خلال معرض خيري نظمته كنيسة في جنوب نيجيريا عن مقتل 31 شخصا، حسبما صرحت الشرطة للأسوشيتدبرس، في تطور صادم شهده حدث قال منظموه إنه كان يهدف إلى "منح الأمل" للمعوزين.

تضمن التدافع الذي شهده المعرض الذي نظمته الكنيسة الخمسينية التابعة لجمعية الملوك والواقعة في ولاية ريفرز، العديد من الأشخاص الذين كانوا يسعون إلى الحصول على مساعدة، وفقا لغريس إيرينجي - كوكو، الناطقة باسم الشرطة في الولاية.

توافد كثير من الضحايا على المعرض السنوي الذي يطلق عليه "تسوق مجانا" والذي تنظمه الكنيسة.

يشار إلى أن مثل هذه الفعاليات شائعة في نيجيريا، أكبر اقتصاد بافريقيا، حيث يقبع أكثر من 80 مليون شخص في براثن فقر، وفقا لإحصاءات حكومية.

كان من المفترض أن يبدأ المعرض الخيري في تمام التاسعة صباح السبت بالتوقيت المحلي، إلا أن عشرات الأشخاص وصلوا الساعة الخامسة صباحا لضمان مكانهم في الصف، على حد قول المتحدثة إيرينجي - كوكو.

وأضافت المتحدثة أنهم كسروا بطريقة ما البوابة المغلقة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى الوفيات، أصيب سبعة أشخاص آخرين لكنهم "يستجيبون للعلاج".

وأظهرت لقطات مصورة من موقع الحادث ملابس وأحذية كانت مخصصة للمستفيدين.

وعالج أطباء وعمال طوارئ بعض الجرحى الذين استلقوا بحقل في الهواء الطلق.

تم تعليق معرض "تسوق مجانا" بينما تحقق السلطات في ملابسات وقوع التدافع.