نيجيريا.. إنقاذ 77 شخصا احتجزهم قساوسة في كنيسة بزعم المجيء الثاني ليسوع المسيح

قالت السلطات النيجيرية إن الشرطة نجحت في تحرير 77 شخصا على الأقل كانوا محتجزين على يد قساوسة في قبو كنيسة بزعم الصعود إلى الجنة مع المجيء الثاني ليسوع المسيح.

وبين الأشخاص الذين تم إنقاذهم مساء الجمعة من الكنيسة الواقعة في ولاية أوندو 23 طفلا، بعضهم لا تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات.

قال سكان محليون للأسوشيتدبرس إن بعض أفراد كنيسة هول بايبل بيليفر محتجزون هناك منذ العام الماضي.

قالت أوندو فونميلايو أودونلامي، المتحدثة باسم الشرطة النيجيرية، إن القساوسة في الكنيسة التي تقع على بعد 75 كيلومترا من العاصمة، شجعوا الأعضاء على "البقاء وانتظار النشوة التي لا مثيل لها."

وأضافت أن اثنين من القساوسة رهن الاحتجاز، رغم أن المحققين لم يعثروا على أدلة تشير إلى أن أعضاء الكنيسة "تعرضوا لسوء معاملة أو أجبروا على البقاء في الطابق السفلي."

"القس المساعد قال إنه أخبرهم بما قاله الرب له"، بحسب أودونلامي.

ونيجيريا دولة شديدة التدين، ويحظى الزعماء الدينيين فيها بالتبجيل.