أسد يقتل رجلا في حديقة حيوان بغانا

قُتل رجل إثر هجوم لأسد داخل حديقة حيوانات في أكرا عاصمة غانا بعد دخوله للحظيرة.

وقالت لجنة الغابات في غانا: إن "سلطات حديقة حيوانات أكرا رصدت خلال دورية روتينية رجلاً في منتصف العمر يقفز فوق السياج الأمني ويدخل إلى حظيرة الأسد".

وأضافت اللجنة، في بيان، أن "الدخيل أصيب جراء تعرضه لهجوم من قبل أحد الأسود، وتأكد وفاته متأثراً بجروحه، ونُقلت جثته إلى المشرحة".

وأشارت اللجنة إلى أن سلطات الحديقة وضعت الأسد واللبؤة وشبلاهما موقتاً في قفص أثناء انتشال الجثة من الحظيرة.

ولم تُحدد بعد الأسباب التي دفعت هذا الرجل إلى دخول السياج، فيما دعت حديقة الحيوانات الشرطة لفتح تحقيق.