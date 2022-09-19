مسجد في الصومال مصمم بطراز عثماني يجذب الزوار

يجذب مسجد علي جمعالي في العاصمة الصومالية مقديشو الكثير من الزوار لجمال طرازه العثماني، المصمم من قبل مهندسون معماريون أتراك.

وافتتح مسجد جمعالي للعبادة عام 2020، وبدأ رجل أعمال صومالي بناءه عام 2017 بتكاليف إنشائية نحو 12 مليون دولار، ليصبح بعدها أحد أهم مراكز مقديشو وأكبر مبانيها.

ويحمل المسجد اسم والد رجل الأعمال الشيخ أحمد جمعالي الذي تكفّل بنفقات بنائه.

ويتميز المسجد بالتصميم المعماري العثماني، ويتكون من ساحة رخامية كبيرة ومآذن وقِباب يبلغ ارتفاعها 75 متراً.

ويحتوي على مبنى إداريا ودورا للضيافة وأقسام خاصة للتعليم ومطعم وسوق وأماكن خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما يتسع المسجد لخمسة آلاف و500 شخص، ويقع في منطقة قريبة من مطار آدم عدي الدولي.

وقال محمد إبراهيم حسن أحد المهندسين الصوماليين المشرفين على بناء المسجد، إن قرار البناء اتخذ في إحدى زياراتهم للعاصمة التركية أنقرة، حسب وسائل إعلام.

وأضاف: "فكرة إنشاء المسجد جاءت بعد رؤيتنا مسجد مليكة خاتون في أنقرة، وجاء معنا إلى مقديشو عدد كبير من العمال الأتراك وبعضهم ما زالوا هنا، وما أثار دهشتنا هو أن الأتراك وحدهم يستطيعون إنشاء مثل هذه القِباب".

مؤكدا أن كافة المواد التي استخدمت في بناء المسجد، تم جلبها من تركيا، بما في ذلك المصابيح.