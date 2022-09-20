نيجيريا.. الفيضانات تودي بحياة 300 شخص وتشرد 100 ألف منذ يناير

أعلنت السلطات النيجيرية أن الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة، أودت بحياة 300 شخص وشردت نحو 100 ألف آخرين خلال العام الجاري.

وقال مصطفى حبيب أحمد، مدير عام الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، في تصريح صحفي الإثنين، إن الكثير من السكان يمرون بفترة عصيبة بسبب الفيضانات التي اجتاحت البلاد منذ بداية العام.

وأضاف أحمد أن "الفيضانات أودت بحياة أكثر من 300 شخص، وشردت أكثر من 100 ألف شخص في 29 ولاية، إلى جانب العاصمة أبوجا".

وأشار إلى أن "ما لا يقل عن 500 شخص أصيبوا، وأكثر من 500 ألف تضرروا جراء الكارثة".

فيما احتمى بعض المتضررين مؤقتًا بالمدارس والمباني العامة، إلى جانب المخيمات المؤقتة التي أقامتها حكومة البلاد، بحسب المصدر نفسه.

وأكد المسؤول النيجيري أن السلطات المختصة بذلت جهود كبيرة لإيصال مساعدات إنسانية للمتضررين.

ولفت أحمد إلى ظهور أمراض معدية مثل الكوليرا والملاريا بسبب الفيضانات.

وفي وقت سابق، حذر خبراء تغير المناخ والبيئة من أن 53 مليون شخص في البلاد معرضون لخطر الفيضانات.