دول غرب إفريقيا تشجب استيلاء الجيش على السلطة في بوركينا فاسو

أدانت المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو الذي نفذه الجيش الجمعة.

وذكر بيان نشر على الموقع الرسمي للمجموعة: "إيكواس تدين بأشد العبارات الاستيلاء القسري على السلطة الذي حدث في بوركينا فاسو يوم الجمعة 30 سبتمبر 2022".

وشدد البيان على أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تراقب عن كثب الوضع في بوركينا فاسو.

ودعا البيان إلى الالتزام الدقيق بالجدول الزمني المتفق عليه للعودة السريعة للنظام الدستوري بحلول 1 يوليو 2024.

والجمعة، أعلن الجيش في بوركينا فاسو الاستيلاء على السلطة بحجة ضبط الأمن في البلاد.

وفي بيان تلاه ضباط من الجيش على التلفزيون الرسمي "آر تي بي"، أعلنوا حل حكومة الرئيس بول هنري سانوغو داميبا، بشكل مؤقت

ولفت البيان إلى أن النقيب إبراهيم تراوري هو الرئيس الجديد للبلاد.

وأعلن الضباط تعليق العمل بالدستور وإغلاق المعابر الحدودية وحل الحكومة، حتى إشعار آخر.

كما فرض حظر التجوال في عموم البلاد، بين الساعة التاسعة مساء والخامسة فجراً، وتعليق جميع الفعاليات السياسية والمدنية.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن مصير "داميبا" وأعضاء الحكومة المنحلة.

والجمعة، ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة عسكرية قطعت بعض الطرقات في العاصمة واغادوغو، وأوقفت بث التلفزيون الرسمي.

وأضافت أن العاصمة شهدت إطلاق رصاص في ساعات الصباح، ثم أغلقت مجموعة عسكرية بعض طرقات المدينة.

وفي 24 يناير/ كانون الثاني المنصرم، أعلن الجيش عزل الرئيس روش كابوري وتعليق العمل بالدستور وإقالة الحكومة وحل البرلمان وإغلاق الحدود.