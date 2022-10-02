بوركينا فاسو.. الانقلابيون يدعون للهدوء بعد الهجوم على السفارة الفرنسية

دعت القيادة العسكرية في بوركينا فاسو المواطنين إلى الهدوء اليوم بعد يوم من هجوم محتجين غاضبين على السفارة الفرنسية ومباني أخرى في أعقاب الانقلاب الثاني هذا العام.

دعا المتحدث باسم المجلس العسكري الكابتن كيسوينديدا فاروق عزاريا سورغو، في بيان بثه التلفزيون الحكومي، الناس إلى "الكف عن أي عمل من أعمال العنف والتخريب لمنع الجهود المبذولة منذ ليلة (الجمعة)، لا سيما تلك التي يمكن أن ترتكب ضد السفارة الفرنسية أو القاعدة العسكرية الفرنسية".

أدانت وزارة الخارجية الفرنسية أعمال العنف التي وقعت يوم السبت، ونفت أي تورط لها في الأحداث الجارية في العاصمة واغادوغو.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت متأخر من يوم السبت "ندين بأشد العبارات العنف ضد وجودنا الدبلوماسي في بوركينا فاسو ... أي هجوم على منشآتنا الدبلوماسية غير مقبول".

ارتفعت المشاعر المعادية لفرنسا بشكل حاد بعد إعلان سابق للمجلس العسكري زعم أن الرئيس المؤقت المخلوع الليفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا كان يحتمي في قاعدة عسكرية فرنسية.

نفت فرنسا بشدة هذا الادعاء، ولكن سرعان ما احتشد المتظاهرون بالمشاعل في محيط السفارة الفرنسية في واغادوغو.

لا يزال مكان داميبا مجهولا حتى يوم الأحد رغم نشر بيان منسوب إليه على صفحة رئاسة بوركينا فاسو على فيسبوك في وقت متأخر من يوم السبت. ودعا فيه قادة الانقلاب الجدد إلى "العودة إلى رشدهم لتجنب حرب بين الأشقاء لا تحتاجها بوركينا فاسو".

على عكس زعماء غرب أفريقيا المخلوعين الآخرين، لم يعلن داميبا استقالته بعد بالرغم من أن المجلس العسكري قال إنه أطيح به من السلطة في إعلانهم مساء الجمعة على التلفزيون الحكومي.

قالت مجموعة الضباط بقيادة الكابتن إبراهيم تراوري يوم الجمعة إن داميبا قد فشل وتم إبعاده.