يونيسف: 44 ألف طفل صومالي يعانون من سوء التغذية الحاد

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الثلاثاء، من معدلات غير مسبوقة للوفيات في الصومال على خلفية سوء تغذية حاد يعاني منه الأطفال.

وقال متحدث يونيسف فيكتور تشينياما في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أوروبية إنه "إذا لم تتغير الأوضاع في الصومال، سيشهد العالم مستوى وفيات للأطفال لم نعهده منذ نصف قرن" مضيفا أن الصومال يواجه "أسوأ موجة جفاف منذ سنوات".

وأشارت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه في الصومال "يتم إدخال طفل واحد في كل دقيقة من كل يوم لأحد المرافق الطبية بسبب سوء التغذية الحاد".

وذكر البيان إلى أنه تم رصد 44 ألف طفل صومالي يعانون من سوء التغذية الحاد منذ أغسطس/آب الماضي.