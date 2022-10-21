مقتل 60 شخصاً في تشاد إثر فض الأمن تظاهرات ضد الحكومة

قُتل أكثر من 60 شخصا إثر فض قوات الأمن التشادية تظاهرات مناهضة للحكومة ورافضة لتمديد الفترة الانتقالية بالبلاد.

وذكرت وكالة "أسوشيتيد برس" أن أكثر من 60 شخصاً قتلوا، الخميس، في إطلاق قوات الأمن في تشاد النار على محتجين شاركوا في تظاهرات بمدينيتين رئيسيتين بالبلاد.

وأعلن رئيس الوزراء التشادي صالح كبزابو، في وقت سابق الخميس، أن الاحتجاجات التي شهدتها مدن عدة في البلاد أسفرت عن مقتل نحو 50 شخصاً وإصابة ما يزيد عن 300 آخرين.

والخميس، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن ومئات المتظاهرين المحتجين على تمديد "المرحلة الانتقالية" في تشاد لمدة عامين والتي كان مقرراً أن تنتهي اليوم 20 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، تقرر بقاء محمد إدريس ديبي إيتنو رئيساً حتى إجراء انتخابات "حرة وديمقراطية" متوقعة في نهاية فترة انتقالية ثانية، وسيتمكن ديبي خلالها من الترشح.