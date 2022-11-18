تعهدات عالمية بتقديم نحو 10 مليارات دولار للحد من مخاطر المناخ

تعهد عدد من قادة العالم بتقديم التزامات مالية تصل قيمتها الإجمالية إلى قرابة 10 مليارات دولار كدعم للحد من مخاطر المناخ.

جاء ذلك بعد كلمات مؤثرة لنحو 100 منهم خلال الأيام الماضية في مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية "كوب27" المنعقد بشرم الشيخ المصرية.

ورغم تغيّب رؤساء دول مصدّرة للانبعاثات الحرارية عن مؤتمر المناخ، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا أن خطابات آخرين شكّلت بداية لتعهدات مالية تدعم جهود التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وفيما يلي تستعرض الأناضول أهم حصيلة التعهدات المالية للحد من التغيرات المناخية أمام مؤتمر المناخ الأخير الذي انطلق في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بشرم الشيخ المصرية.

** الإتحاد الأوروبي

أعلنت المفوضية الأوروبية عن برنامج بقيمة مليار يورو (نحو 1.036 مليار دولار ) للمساعدة في تمويل التكيف مع تغير المناخ والقدرة على الصمود في إفريقيا.

** الولايات المتحدة

أطلقت الولايات المتحدة برنامجا لتعزيز المرونة العالمية تجاه تغير المناخ، بما في ذلك مضاعفة تعهد الولايات المتحدة لصندوق التكيف إلى 100 مليون دولار.

كما أعلنت عن أكثر من 150 مليون دولار في شكل دعم جديد لتسريع جهود خطة الطوارئ الرئاسية للتكيف والقدرة على الصمود (PREPARE) في جميع أنحاء إفريقيا.

** النمسا

قال وزير المناخ النمسوي ليونور جوسلر لرويترز إن النمسا ستقدم 50 مليون يورو للدول النامية موجهة لتمويل "الأضرار والخسائر" التي لا يمكن تجنبها بسبب تغير المناخ.

** أسبانيا وسويسرا

تعهدت أسبانيا وسويسرا بتقديم دعم مالي بقيمة 10 ملايين يورو (نحو 10.367 دولار) لصندوق التنمية الحضرية والبلدية التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي لمواجهة تأثيرات تغيرات المناخ.

** إيطاليا

قدم رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني تعهدا بمضاعفة التزامات بلاده المالية ثلاث مرات إلى 1.4 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة، بما في ذلك 840 مليون يورو (نحو 842.7 مليون دولار) سيجري تنفيذها عبر صندوق المناخ الإيطالي الجديد، الذي يعمل على نشر التقنيات النظيفة واستراتيجيات التكيف في البلدان النامية.

** هولندا

وتعهد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته بزيادة مساهمة بلاده السنوية في هدف تمويل المناخ البالغ 100 مليار دولار إلى 1.8 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) بحلول عام 2025.

كما أعلنت هولندا مضاعفة تمويلها العام للتكيف مع المناخ بنحو 100 مليون يورو (نحو 100.3 مليون دولار) لبرنامج تسريع التكيف في أفريقيا.

** سلوفاكيا

التزمت رئيسة سلوفاكيا سوزانا كابوتوفا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2005.

وأعلنت سلوفاكيا انضمامها للتعهد العالمي بشأن غاز الميثان والبدء في إزالة الكربون من الهواء على نطاق واسع، بتوقعات تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصناعة بنسبة 40 بالمئة بحلول عام 2030.

** السعودية

تعهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 2.5 مليار دولار لدعم النسخة الثانية من مبادرة "شرق أوسط أخضر" على مدى السنوات العشر المقبلة.

وتهدف المبادرة السعودية لزيادة التشجير للوصول للحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

** تنزانيا

تعهدت الرئيسة التنزانية سامية سولو حسن بزيادة استخدام الطاقة المتجددة من 60 بالمئة عام 2015 إلى 80 بالمئة عام 2025.

وأعلنت تنزانيا خططا للحفاظ على 48 مليون هكتار من الغابات تمثل 55 بالمئة من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد.

**المملكة المتحدة

والتزم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن تضاعف المملكة المتحدة تمويل برامج التكيف ثلاث أضعاف ما هو عليه، ليصل إلى 1.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 1.7 مليار دولار) عام 2025 كجزء من حزمة تعهدات تمويل المناخ الدولي.

وأعلن سوناك أن بلاده ستسمح بتأجيل سداد بعض الديون للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية.

** نيوزيلندا

تعهدت وزيرة الخارجية النيوزلندية نانايا ماهوتا بتخصيص 12 مليون دولار لتمويل البلدان النامية لتعويض الخسائر والأضرار في الأراضي والموارد.

** الأمم المتحدة

بجانب قادة الدول، تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستثمار نحو 3.1 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحسين المعرفة بمخاطر الكوارث.

وتأتي تعهدات غوتيريش ضمن خطة عمل "الإنذارات المبكرة للجميع" وتهدف لتحسين التنبؤ والتأهب والاستجابة والإبلاغ عن التهديدات المناخية.

** التحالف الدولي لمقاومة الجفاف

وتعهدت إسبانيا التي أطلقت مع السنغال "التحالف الدولي لمقاومة الجفاف" بتقديم مبلغ 5 ملايين يورو (نحو 5.183 ملايين دولار) لصالح برنامج "تحويل إدارة الجفاف من الاستجابة للطوارئ إلى المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ".