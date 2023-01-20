وفاة وزير خارجية الغابون بنوبة قلبية أثناء حضوره جلسة لمجلس الوزراء

توفي وزير خارجية الغابون مايكل موسى أدامو اليوم الجمعة بنوبة قلبية أصابته لدى مشاركته في اجتماع لمجلس الوزراء، وفق ما أوردت الحكومة ومصدر رئاسي.

وتوفي موسى أدامو (62 عاما) حليف الرئيس علي بونغو أونديمبا بعد إصابته بنوبة قلبية "رغم الجهود التي بذلها متخصّصون" لإنعاشه، كما أوضحت الحكومة في بيان مقتضب.

وقال مصدر مقرب من الرئاسة إنه "جلس في بداية اجتماع الحكومة وبدأ يشعر بتوعك".

ثم نقل إلى مستشفى عسكري وهو فاقد للوعي لكنه توفي بعد منتصف اليوم بقليل، وفق ما أضاف المصدر الذي تحدث طالبا عدم كشف هويته.

وبعد وفاته، وصف بونغو موسى أدامو على تويتر بأنه "دبلوماسي عظيم ورجل دولة حقيقي".

وأضاف "بالنسبة إليّ، كان قبل كل شيء صديقا مخلصا وكنت دائما أعتمد عليه. إنها خسارة كبيرة للغابون".

وُلد موسى أدامو في مدينة ماكوكو في شمال شرق البلاد عام 1961 وبدأ عمله مقدم برامج في التلفزيون.

عام 2000، عيّن رئيسا لمكتب بونغو، وزير الدفاع في ذلك الوقت.

وعندما انتخب بونغو رئيسا بعد وفاة والده عمر بونغو أونديمبا في العام 2009، عمل موسى أدامو مستشارا خاصا له.

وبعد عقد من تولّيه منصب سفير الغابون في واشنطن حتى العام 2020، أصبح أولا وزيرا للدفاع ثم وزيرا للخارجية في آذار/مارس الماضي.