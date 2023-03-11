الأمم المتحدة: وباء الكوليرا "مقلق" في 11 دولة إفريقية

كشفت الأمم المتحدة أن وباء الكوليرا وصل إلى أبعاد "مقلقة" في 11 دولة إفريقية.

جاء ذلك في بيان صادر عنها، اليوم السبت، لفتت نائبة المدير الإقليمي لليونيسف، ليك فان دي ويل، الانتباه إلى تفشي وباء الكوليرا خاصة في منطقة جنوب إفريقيا.

وقالت ويل إن الوباء وصل إلى أبعاد "مقلقة" في 11 دولة إفريقية.

وأوضحت أن ملاوي وموزمبيق من بين البلدان الأكثر تضررًا من الوباء، مبينة أنهم لم يتوقعوا أن يكون الوباء مميتًا ومتفشيا إلى هذا الحد.

وتعد بوروندي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وجمهورية جنوب إفريقيا وموزمبيق ونيجيريا وكينيا والصومال من بين البلدان الأكثر تضرراً من وباء الكوليرا.

والكوليرا مرض ينتقل عن طريق المياه، ويسبب إسهالا حادا يهدد الحياة إذا لم يخضع للعلاج، ويتعرّض الأطفال الذين يعانون سوء التغذية وتقل أعمارهم عن 5 سنوات بشكل خاص لخطر الإصابة به.