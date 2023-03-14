99 قتيلاً في مالاوي جراء إعصار "فريدي"

لقي 99 شخصاً مصرعهم في مالاوي، الثلاثاء، بعد أن ضربها إعصار "فريدي" للمرة الثانية خلال مدة لم تتعد شهراً واحداً.

وقال المفوض في إدارة شؤون إدارة الكوارث تشارلز كاليمبا، في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا نيشن" المحلية، إن "99 شخصا قتلوا على الأقل جراء الإعصار، بينما لا يزال هناك 16 في عداد المفقودين و134 يعانون من إصابات خطيرة".

ووصل الإعصار الاستوائي "فريدي" للمرة الثانية إلى مالاوي، خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قادماً من موزمبيق.

ونتج عن الإعصار الذي ضرب البلدين لأول مرة نهاية فبراير/ شباط الماضي، وفاة 136 شخصاً في مالاوي وموزمبيق.

كما تسبب الإعصار أثناء مروره بموزمبيق في تحطم أسطح المنازل، ودمار هائل وانهيارات طينية أجبرت السلطات على تعليق الدوام بالمدارس.