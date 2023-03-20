الأمم المتحدة تعلن وفاة 43 ألف شخص جراء الجفاف بالصومال

كشف تقرير أممي جديد وفاة 43 ألف شخص خلال أطول موجة جفاف على الإطلاق اجتاحت الصومال العام الماضي، مرجحة أن نصفهم من الأطفال.

وهذه أول حصيلة رسمية يعلن عنها إثر موجة الجفاف التي اجتاحت أجزاء كبيرة من القرن الأفريقي، وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد برس عن التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، اليوم الإثنين.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن يموت 18 الف شخص على الأقل في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وقال التقرير الذي أعدته مدرسة لندن للصحة والطب الاستوائي إن "الأزمة الحالية لم تنته بعد".

وتعاني الصومال وإثيوبيا وكينيا من شح في الأمطار للموسم الخامس على التوالي.

وسبق أن قالت الامم المتحدة هذا العام إنهم لم يعودوا يتوقعون إعلانًا رسميًا عن المجاعة في الصومال، لكنهم وصفوا الوضع بأنه "حرج للغاية" مع وجود أكثر من 6 ملايين شخص يعانون من الجوع في هذا البلد وحده.