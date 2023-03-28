قراصنة يستولون على سفينة شحن دنماركية في خليج غينيا

استولى قراصنة على سفينة تملكها شركة دنماركية وترفع العلم الليبيري مساء السبت قبالة سواحل الكونغو في خليج غينيا، وفق ما أعلنت الشركة المالكة اليوم، مشيرة إلى أن الاتصال بالطاقم مقطوع منذ ثلاثة أيام.

وحصل الهجوم مساء السبت على بعد 140 ميلًا بحريًا غرب ميناء بوانت-نوار، حين تمكّن قراصنة، بحسب شركة مونجاسا، من الصعود على متن سفينة "مونجاسا ريفورمر" والطاقم بكامله المؤلف من 16 شخصًا "لجأ إلى قاع السفينة للاحتماء".

لكن مذاك الحين، الاتصال مع البحّارة مقطوع فيما تعمل الشركة مع "السلطات المحلية على إقامة اتصال وفهم الوضع على متن السفينة" التي يبلغ طولها 134 مترًا وسعتها الإجمالية 13700 طن.

وأشارت الشركة إلى أن السفينة كانت متوقفة، مع 16 من أفراد الطاقم على متنها، في وقت الحادث الذي أُبلغ عنه في الساعة 22,39 بتوقيت غرينتش.

وكان الاتصال الأخير بأفراد الطاقم حصل عبر شركة "مونتيك شيب مانجمنت" التي كانت تؤمّن الاتصالات التشغيلية للسفينة.

وأضافت شركة مونجاسا "أفكارنا مع أفراد الطاقم وأقاربهم". ولم تكشف عن جنسيات هؤلاء.

على مدى سنوات، كان خليج غينيا الذي يمتد 5700 كيلومتر من السنغال إلى أنغولا منطقة خطيرة للسفن قبل تراجع عمليات القرصنة بفضل الجهود المشتركة للدول الساحلية ودول أوروبية.