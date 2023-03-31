توغو تتبرع بـ 1.5 مليون دولار لإغاثة متضرري زلزال تركيا

تبرعت توغو بـ 1.5 مليون دولار أمريكي، لدعم المتضررين من الزلازل المدمرة الذي ضرب جنوبي تركيا، في 6 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت رئاسة توغو في بيان على موقعها الإلكتروني، الخميس، إنها "قدمت تبرعات بقيمة 1.5 مليون دولار لدعم تركيا في أعقاب الزلازل المدمرة".

وأضاف البيان أن توغو "تنضم إلى التعبئة الدولية" من خلال تقديم "هذه المساهمة في مداواة الجروح والمشاركة في إعادة إعمار" تركيا بعد الزلزالين المزدوجين اللذين أوديا بحياة أكثر من 50 ألف شخص.

بدورها، شكرت السفارة التركية لدى توغو، الدولة الواقعة في غرب إفريقيا على "التضامن والصداقة التي أبدتها".

وقالت في بيان إن سفارة توغو لدى أنقرة شاركت في 21 مارس/ آذار الجاري، في عملية إعادة تشجير إلى جانب السلطات التركية والشعب التركي.

وتتضمن عملية التشجير إنشاء "غابة شهداء زلزال 6 فبراير التذكارية" في 81 مقاطعة في البلاد تكريما لضحايا الزلازل.

وفي 6 فبراير الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزال بقوة 7.7 درجات، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجات، تبعهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن مصرع أكثر من 50 ألف شخص إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.