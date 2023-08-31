ارتفاع ضحايا حريق مبنى في جنوب إفريقيا إلى 73 قتيلاً

ارتفع عدد ضحايا حريق مبنى في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، الخميس، إلى 73 قتيلاً، وفق السلطات المحلية.

وقال متحدث خدمة الطوارئ روبرت مولاودزي، في تصريح صحفي إن الحريق اندلع الساعة 01.30 بالتوقيت المحلي.

وأكد مولاودزي، في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر)، أن فرق الإنقاذ رصدت لدى وصولها وقع الحريق العديد من الأشخاص داخل المبنى، مشيراً إلى إنقاذ عدد منهم، ومعبراً عن خشيته من ارتفاع عدد الضحايا.

وقال إن سبب أو أسباب الحريق لم تعرف بعد، مضيفا: "لقي 73 شخصاً مصرعهم وأصيب 52 وفق آخر حصيلة، ونواصل أعمال البحث والإنقاذ".

وبحسب وسائل إعلام محلية، سبق وأن تلقت السلطات بلاغات وصفت المبنى بأنه "مهجور" وأن "أفراداً أجانب يقيمون داخله بشكل غير قانوني".