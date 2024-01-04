فرنسا تغلق سفارتها في النيجر رسمياً حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية إغلاق السفارة الفرنسية في النيجر "حتى إشعار آخر" وأنها ستواصل نشاطها من باريس.

وذكرت الوزارة في بيان أن "السفارة الفرنسية في النيجر مغلقة حتى إشعار آخر. في الواقع منذ خمسة أشهر تواجه سفارتنا عقبات خطيرة تجعل من المستحيل القيام بمهامها: طوق حول مقر السفارة وقيود على تنقل العاملين فيها ومنع دخول جميع الدبلوماسيين الذين من المقرر أن يصلوا إلى النيجر".

وتقرر إغلاق السفارة، وهو إجراء نادر جدا، بالتوازي مع سحب آخر الجنود الفرنسيين المنتشرين في النيجر في إطار الحرب ضد الإرهاب والذين غادروا البلاد في 22 كانون الأول/ديسمبر.

وتدهورت العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب العسكري في تموز/يوليو وإطاحة الرئيس محمد بازوم.

وبعد انقلاب 26 تموز/يوليو سارع العسكريون الذي استولوا على السلطة إلى المطالبة برحيل الجنود الفرنسيين - نحو 1500 جندي تم نشرهم لمحاربة الجهاديين - والغوا العديد من الاتفاقيات العسكرية المبرمة مع باريس.

كما أعلن النظام العسكري في نهاية آب/أغسطس طرد السفير الفرنسي سيلفان إيتي الذي ظل عالقا داخل مقر السفارة لشهر قبل المغادرة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "السفارة ستواصل أنشطتها من باريس. وستبقى على تواصل مع المواطنين الفرنسيين الموجودين في البلاد ومع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني والتي نستمر في تمويلها".

ونشرت فرنسا ما يصل إلى 5500 جندي في منطقة الساحل، قبل أن تطرد جراء انقلابات متتالية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.