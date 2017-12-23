واشنطن تفتح تحقيقاً بشأن تعامل أوباما مع ملف اتجار حزب الله بالمخدرات

طلب وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، الجمعة، من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتجار حزب الله بالمخدرات، بعد تقارير صحافية اتهمت اوباما بالتدخل لوقف تحقيق بشأن الحزب.

ويأتي هذا التحرك الرسمي من إدارة ترامب بعد نشر موقع بوليتيكو الإخباري تقريراً يفيد بأن إدارة أوباما عرقلت تحقيقات كانت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تجريها بشأن شبكة لتجارة المخدرات تابعة لحزب الله الموالي لإيران.

وبحسب موقع بوليتيكو، فقد كان الرئيس الديمقراطي يخشى من أن تؤدي هذه التحقيقات إلى نسف الجهود التي كان يبذلها في حينه لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني، والتي أثمرت اتفاقاً تاريخياً بين الدول الكبرى وإيران.

وقال وزير العدل، في بيان، إن التحقيق الذي أمر بفتحه يرمي إلى "تقييم المزاعم بشأن إجراءات لم يقم بها (القضاء) كما ينبغي، ولضمان أن كل الأمور قد جرت بالطريقة الصحيحة".

وأضاف أن "هذه مسألة مهمة لحماية الأميركيين"، معرباً في الوقت نفسه عن "أمله" في أن لا تكون الإدارة السابقة قد عرقلت تحقيقات الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات "دي إي إيه".