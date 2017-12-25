على خطى ترامب.. غواتيمالا تعلن نقل سفارتها إلى القدس

أعلن رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، أمس الأحد، نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، لتصبح أول دولة تعارض قرار الأمم المتحدة، الخميس، الذي أكد اعتبار مسألة القدس من قضايا الوضع النهائي، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقد رحب مسؤولون إسرائيليون، بقرار موراليس نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد: "أشكر رئيس غواتيمالا على قراره الشجاع بنقل السفارة إلى القدس".

وأضافت شاكيد في تصريح صحفي:" أنا على يقين من أن هذه ليست سوى البداية لنقل سفارات المزيد من الدول إلى القدس".

من جهته، قال رئيس الكنيست الإسرائيلي يولي ادلشتاين:" أهنيء صديقي جيمي موراليس بقراره الجريء بنقل سفارة بلاده في إسرائيل إلى القدس".

وأضاف في تصريح صحفي "إن قراركم يثبت أنكم وبلادكم أصدقاء حقيقيون لإسرائيل، وأنا على ثقة من أن العلاقات بيننا ستنمو أكثر لمصلحة البلدين".



وغواتيمالا هي دولة في أميركا الوسطى تحدها المكسيك من الشمال والغرب والمحيط الهادي إلى الجنوب الغربي، بتعداد سكاني يقدر بحوالي 15.8 مليون نسمة، وهي الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أميركا الوسطى.



واقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالأغلبية الساحقة الخميس الماضي يرفض قرار ترامب، وذلك بناء على مبادرة تركيا واليمن.