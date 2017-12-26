"لن ندعهم يتمتعون بكرم الشعب الأمريكي".. واشنطن تخفض ميزانية الأمم المتحدة

أعلنت البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، أنها ستجري تخفيضات كبيرة فى مخصصاتها التي تمنحها لميزانية المنظمة الأممية، في العام المالي 2018-2019.

جاء ذلك فى بيان أصدرته مندوبة واشنطن الدائمة، نيكي هيلي، حول الموضوع، أمس الاثنين، اعتبرت فيه الاستقطاع "خطوة مهمة اتخذت على الطريق الصحيح بالنسبة للولايات المتحدة".

وأوضحت البعثة أنها "ستواصل سعيها لإيجاد طرق لزيادة كفاءة الأمم المتحدة مع مراعاة حماية مصالح أمريكا".

وقالت هيلى إنّ "عدم الفعالية والنفقات المبالغ فيها للأمم المتحدة يعلمها الجميع، ولن ندعهم يتمتعون بكرم الشعب الأمريكى".

وأوضحت أن "ذلك الاقتطاع التاريخي للأمم المتحدة، إلى جانب العديد من الإجراءات الأخرى هدفها أن تكون المنظمة أكثر فعالية ومسؤولية".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تدفع حالياً 22% من ميزانية الأمم المتحدة، أي حوالى 3.3 مليار دولار سنوياً.