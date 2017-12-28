ترامب يعرب عن "إحباطه" من الصين بسبب تصديرها النفط إلى كوريا الشمالية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن إحباطه من الصين إزاء "سماحها بتصدير النفط إلى كوريا الشمالية"، في وقت تواجه فيه بيونغ يانغ عقوبات أممية مشدّدة بسبب "استفزازاتها" الصاروخية والنووية.

وكتب ترامب في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الخميس، "محبط جدًا إزاء سماح الصين بذهاب النفط إلى كوريا الشمالية".

وأضاف محذّرا "لن يكون هناك حل ودّي لقضية كوريا الشمالية في حال استمرّ حدوث ذلك (تصدير النفط الصيني)".

ولم يصدر عن الصين أي تأكيد أو نفي بخصوص تصدير النفط إلى كوريا الشمالية.

يشار أن مجلس الأمن الدولي اعتمد الجمعة الماضية، قرارًا بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية؛ بسبب مواصلة برامجها النووية والباليستية.

ويوسع القرار الجديد الذي أعدته واشنطن، من دائرة العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ يانغ منذ 2006، ليضيف إليها حظرًا على وارداتها من النفط الخام التي تبلغ 525 ألف طنٍ سنويًا.

ويحظر القرار أيضًا دخول ما يقرب من 90% من المنتجات النفطية المكررة إلى البلاد، بحسب مراسل الأناضول.

ونفذت كوريا الشمالية آخر تجربة لصاروخ باليستي عابر للقارات في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.