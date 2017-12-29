ترامب لا يعرف الفرق بين الطقس والمناخ

غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، بشأن الموجة القطبية التي تضرب الساحل الشرقي، لكن بدا من تغريدته أنه لا يعرف فعلا الفرق بين الطقس والمناخ.

وعبر تويتر قال ترامب "يعيش شرق البلاد أبرد ليلة رأس السنة يتم تسجيلها حتى اليوم"، مضيفا: "فلنستغل قليلا هذا الاحتباس الحراري الجيد حين كانت بلادنا، وليس بلدان أخرى، هي من ستدفع تريليونات الدولارات للوقاية منه. تغطوا جيداً!".

وتضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة موجة قطبية، أدت إلى هبوط قياسي في درجات الحرارة ووصلت في بعض المناطق إلى 29 تحت الصفر.

ولم يورد الرئيس الأميركي في تغريدته أو تغريدات لاحقة الفرق بين الطقس والمناخ؛ فالطقس يشير إلى الأحوال الجوية خلال فترة زمنية قصيرة فيما المناخ يشير إلى نظرة أطول لأحوال الطقس.

وأعرب ترامب مرارا عن تشكيكه في علم التغير المناخي، واصفا الاحتباس الحراري بأنه "خدعة" خلقها الصينيون لتدمير الصناعة الأميركية.

وأعلن في وقت سابق هذا العام عزمه الانسحاب من اتفاق باريس التاريخي حول المناخ، الذي يهدف إلى الحد من إنتاج غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.