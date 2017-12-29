ترامب ينتقد مجلة اعتذرت لهيلاري كلينتون

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلة "فانيتي فير" بعدما اعتذرت عن مقطع مصور يسخر من هيلاري كلينتون.

وفي تغريدة له، الخميس، قال ترامب إن المجلة "تفعل المستحيل في اعتذار عن شيء بسيط".

ويظهر المقطع المصور، الذي بث نهاية الأسبوع الماضي، محرري موقع "هايف" التابع لمجلة "فانيتي فير" وهم يعرضون قرارات للعام الجديد على كلينتون، بما في ذلك ممارسة الحياكة أو أي هواية تجعلها تصرف النظر عن الترشح للرئاسة مجددا.

وبعد رد فعل غاضب سريع، أصدرت المجلة بيانا وصفت فيه المقطع المصور بمحاولة فاشلة للفكاهة.

ومن بين أولئك الذين استجابوا، كانت الممثلة باتريشيا أركيت، التي كتبت مقترحها الخاص، قائلة: "توقفوا عن إبلاغ النساء بما يجب عليهن أو يمكنهن القيام به".

وأضاف ترامب أن آنا وينتور "في غاية الأسف وتتسول السماح". وآنا وينتور هي رئيس تحرير مجلة "فوغ"، وليس "فانيتي فير".

كما أن وينتور هي مدير التحرير الفني للشركة الأم "كوندي ناست" التي تنشر المجلتين.