ميانمار تفرج عن طاقم قناة "تي أر تي وورلد" التركية

أفرجت السلطات في ميانمار، اليوم الجمعة، عن طاقم يعمل لقناة "تي أر تي وورلد" التركية الحكومية، اعتقلتهم منذ شهرين، بعد إسقاط التهم الموجهة ضدهم.

وبتهمة "استخدام طائرة دون طيار غير مرخصة في البلاد فوق مجمع البرلمان"، أوقفت الشرطة الميانمارية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الصحفيين "لو هون مينغ" من سنغافورة، و"موك شوي لين" من ماليزيا، إضافة إلى مواطنين ميانماريين اثنين، أحدهما يعمل مترجماً والآخر سائقاً من طاقم القناة.

وأمس الخميس، أسقطت محكمة في البلاد التهم الموجهة ضد الطاقم والتي شملت بالإضافة إلى إدخال طائرة بدون طيار غير مرخصة، انتهاك قوانين الهجرة.

وقالت قناة "تي أر تي وورلد" التركية، في بيان سابق لها، إنه جرى إبلاغ وزارة الإعلام الميانمارية بأنشطة التصوير في المنطقة قبل الذهاب إليها.

ومنذ 25 أغسطس/ آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة جرائم ومجازر وحشية بحق أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان.

وأسفرت الجرائم المستمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء أكثر من 600 ألف إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.