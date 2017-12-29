ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية بحي "برونكس" بولاية نيويورك الأمريكية، مساء الخميس، ووصف بالأسوأ، إلى 12 حالة وفاة.

جاء ذلك على لسان بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، في تصريح من مكان الحادث، مشيراً إلى إصابة 15 شخصاً على الأقل.

وقال بلاسيو إن من بين ضحايا الحريق الذي وصفه بـ"الأسوأ" في تاريخ مدينة نيويورك، طفل رضيع يبلغ من العمر عاماً واحداً.

وكانت إدارة الإطفاء في نيويورك قد ذكرت في وقت سابق، أن عدد الضحايا هو 6 وفيات و15 إصابة.

وقال البيان إن البناء الذي شهد الحريق مكون من 5 طوابق، ويقع بالقرب من حديقة حيوانات حي "برونكس".

وهرع أكثر من 170 رجل إطفاء لمكان الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف، وفق ذات البيان.

ولم يتم الكشف بعد عن سبب اندلاع الحريق.