ترامب مجدداً تأييده للمظاهرات في إيران.. لقد حاون وقت التغيير

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تأييد بلاده لمظاهرات تشهدها مدن إيرانية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، قائلًا "لقد حان وقت التغيير".

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "فشلت إيران في كل المستويات رغم الاتفاق (النووي) المريع الذي وقعته معها إدارة أوباما".

وأضاف في نفس التغريدة "إن الشعب الإيراني العظيم يتعرض للقمع منذ سنوات عديدة. إنه جائع ومتعطش للحرية".

وتابع الرئيس الأمريكي "ثروة إيران وحقوق شعبها تسلب. لقد حان وقت التغيير".

وأمس الأول أعلن ترامب تأييده للاحتجاجات وقال في تغريدة إن "العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير".

في وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 12 شخصا حتى مساء أمس الأحد خلال الاحتجاجات في مناطق مختلفة بالبلاد.

وانطلقت الاحتجاجات الخميس الماضي في مشهد ثاني أكبر مدينة إيرانية لكنها سرعان ما انتشرت إلى مدن أخرى.