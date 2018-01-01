مقتل 10 سياح أمريكيين في تحطم طائرة صغيرة بكوستاريكا

قالت حكومة كوستاريكا إن طائرة تحطمت في منطقة غابات قرب شاطئ سياحي، يوم الأحد، مما أدى إلى مقتل عشرة أمريكيين واثنين من الطيارين المحليين.

ووقع الحادث في منطقة جبلية قرب شاطئ بونتا إيسليتا في إقليم واناكاسته على بعد حوالي 230 كيلومتراً غربي العاصمة سان خوسيه.

وقال إينيو كوبيو، مدير وكالة الطيران المدني في كوستاريكا، إن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 280 بي جراند كارافان، وتشغلها شركة نيتشر إير المحلية، تحطمت بعد دقائق من إقلاعها لكن لم يحدد المسؤولون بعد سبب التحطم.

وتظهر في مقطع مصور لموقع الحادث تم الحصول عليه من وزارة الأمن في كوستاريكا نيران برتقالية اللون تلتهم كومة من حطام يغطيه السواد، في حين تناثرت أجزاء الطائرة في منطقة ذات أشجار كثيفة.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية موت العديد من المواطنين الأمريكيين، لكنه قال إن الوكالة لن تعلن مزيداً من التفاصيل احتراماً للأسر المنكوبة.

وقال وزير الأمن في كوستاريكا جوستافو ماتا: "لا يوجد أحياء"، وأضاف أن هناك حاجة لتشريح الجثث لتأكيد العدد الإجمالي وهويات الضحايا لأن الجثث احترقت بشدة.

وتجتذب بونتا إيسليتا المطلة على ساحل المحيط الهادي في كوستاريكا السائحين من أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب شواطئها البكر ومناظرها الطبيعية الخلابة.