ترامب: الولايات المتحدة ستدعم الشعب الإيراني في الوقت المناسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة ستقدم دعمها للشعب الإيراني في الوقت المناسب".

وكتب ترامب في تغريدة عبر توتير "نحترم الشعب الإيراني في محاولته لإبعاد حكومته الفاسدة، ستشهدون دعما كبيرا من قبلنا في الوقت المناسب".

وتشهد إيران، منذ الخميس الماضي، مظاهرات بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر (شمال شرق)؛ احتجاجًا على غلاء المعيشة، تحولت فيما بعد إلى مظاهرات تطلق شعارات سياسية، وامتدت لاحقًا لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.

وكانت آخر حصيلة قتلى المظاهرات قد بلغت 23 مدنيًا على الأقل، فيما أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من ألف من المشاركين في الاحتجاجات، وفق بيانات رسمية، وأخبار تناقلتها وسائل إعلام محلية