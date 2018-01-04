الرئيس الأمريكي يحل لجنة تقصي التزوير في الانتخابات

حل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، اللجنة الرئاسية المكلفة بالنظر في احتمالات حدوث تزوير بالانتخابات الرئاسية عام 2016؛ على خلفية رفض ولايات كثيرة إمدادها بالبيانات اللازمة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن البيت الأبيض.

وقال البيان إن سبب حل اللجنة هو "امتناع حكام عدد من الولايات عن تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالناخبين، وهذا من شأنه إطالة العملية والدخول في نفقات غير لازمة".

وتم تشكيل اللجنة المذكورة التي يقودها نائب الرئيس، مايك بنس، في 11 مايو/أيار الماضي، بمرسوم رئاسي؛ للنظر في مزاعم تزوير الانتخابات لكنها واجهت مقاومة من كثير من الولايات.

وذكر قاض اتحادي في واشنطن في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، أن اللجنة هيئة استشارية لا تملك السلطة القانونية لإرغام الولايات على تسليم ما لديها من بيانات.