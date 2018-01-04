توجيه الاتهام لشخص "استيقظ وقرر الذهاب لقتل ترامب"

وجهت هيئة محلفين أميركية، تهما رسمية لشخص أرسل رسالة إلكترونية للشرطة، يهدد فيها بقتل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقالت وزارة العدل في بيان إن هيئة المحلفين في مدينة سولت ليك، وجهت يوم الأربعاء تهمتين إلى ترافيس لوك دومينجيز (33 عاما) فيما يتعلق بالتهديد بقتل الرئيس، بينما كان يزور ولاية يوتا الشهر الماضي، إلى جانب اتهامات أخرى.

وذكرت متحدثة باسم مكتب الادعاء الاتحادي أن دومينجيز، المقيم في سولت ليك والذي اعتقل يوم الأحد، وجه التهديدات من خلال إرسال رسالة إلى موقع إلكتروني لتقديم البلاغات للشرطة المحلية.

وذكرت وثائق قضائية أن دومينجيز كتب في الرابع من ديسمبر: "استيقظت وقررت الذهاب لقتل الرئيس"، لافتا إلى أنه يتوقع الموت على يد الشرطة.

واتهم دومينجيز أيضا بتوجيه تهديد منفصل للرئيس في نفس اليوم بينما كان يزور يوتا، واصفا ترامب بأنه "لا يؤيد المساواة بين الرجل والمرأة وعنصري ومناهض للمثليين".