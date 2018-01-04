كتاب جديد يكشف أسرار ترامب وحملته الانتخابية ودائرته الضيقة

نشرت العديد من الصحف الغربية مقتطفات من كتاب جديد للمؤلف الشهير مايكل وولف، الذي سيصدر بعنوان "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، وتضمنت تعليقات خاصة من رئيس مكتب الأمن القومي السابق في إدارة ترامب ستيف بانون.

ونشرت مجلة نيويورك وصحيفتا الغارديان وواشنطن بوست مقتطفات من الكتاب الذي قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، إنه يتضمن معلومات "غير صحيحة على الإطلاق" دون الخوض في التفاصيل.

كما أصدر ترامب بياناً يندد بالتصريحات التي أدلى بها ستيف بانون وضمنت في الكتاب، وقال الرئيس الأمريكي ان بانون لم يفقد وظيفته عندما أقاله منها فحسب، بل "فقد عقله" أيضاُ.

* فريق ترامب كان يظن أنه سيخسر:

يقول الكتاب "بعد الثامنة مساء بقليل ليلة الانتخابات، عندما بدا أن المنحى الذي لم يكن متوقعاً، ويشير إلى أن ترامب قد يفوز، أصبح مؤكداً، قال دونالد ترامب جونيور (نجل الرئيس ترامب) لأحد الأصدقاء إن والده أو كما يناديه اختصارا دي.جي.تي، بدا وكأنه شاهد شبحاً. وكانت ميلانيا تذرف الدموع.. ولم تكن دموع الفرح".

"في غضون ما يزيد عن الساعة بقليل بحسب مشاهدات ستيف بانون المستاء، تحول ترامب المرتبك إلى ترامب غير المصدق ثم ترامب المذعور. لكن بقي التحول النهائي: فجأة أصبح دونالد ترامب رجلاً يصدق أنه يستحق أن يكون رئيس الولايات المتحدة، وأنه قادر على أن يكون رئيساً".

* بانون عن اللقاء مع الروس:

"ظن الرجال الكبار الثلاثة في الحملة (دونالد ترامب جونيور، وصهره جاريد كوشنر ومدير الحملة بول مانافورت) أن لقاء حكومة أجنبية في برج ترامب في قاعة المؤتمرات في الطابق الـ25 من دون محامين فكرة جيدة. لم يكن برفقتهم اي محام. حتى لو كنت تعتقد أن اللقاء ليس خيانة وليس غير وطني أو قذارة، وانا أعتقد أنه كل ذلك، كان الأجدى الاتصال بمكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) فوراً".

* بانون عن الصين:

"العدو الحقيقي قال (بانون) هي الصين. الصين هي أول جبهة في حرب باردة جديدة. الصين هي كل شيء. لا شيء آخر يهم. إن لم نحسن التعاطي مع الصين، لن ننجح في أي شيء آخر. المسألة سهلة جدا. الصين هي الآن حيث كانت ألمانيا النازية من 1929 إلى 1930. الصينيون كالألمان، أكثر الشعوب منطقية في العالم إلى أن نرى أنهم ليسوا كذلك. وسوف ينقلبون مثل ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي. سيكون هناك دولة قومية مغالية، وعندما يحصل ذلك لا يمكن إعادة الجني إلى القمقم".

* إيفانكا وطموحاتها الرئاسية:

"بعد مقارنة المخاطر بالمكاسب، قرر جاريد وإيفانكا قبول أدوار في الجناح الغربي (للبيت الأبيض) دون الأخذ بنصيحة كل شخص يعرفونه تقريباً. إنها بطريقة ما وظيفة مشتركة. تعاهدا على أنه إذا سنحت الفرصة في المستقبل، تترشح هي للانتخابات الرئاسية. فالرئيسة الأولى، كما تحلو الفكرة لإيفانكا، لن تكون هيلاري كلينتون؛ بل إيفانكا ترامب".

* ترامب يخشى تسميمه:

"يخشى منذ فترة طويلة من تعرضه للتسميم، أحد أسباب تناوله الطعام لدى ماكدونالدز - هكذا لا أحد يعرف متى يأتي والطعام آمن ومُعد مسبقاً".

* ترامب عن موظفيه:

"عندما يتكلم على الهاتف بعد العشاء يتحدث عن أخطاء ونقاط ضعف كل فرد من طاقمه. بانون كان غير وفي (إن لم نقل إنه دائماً يبدو قذراً). (كبير الموظفين رينس) بريبوس كان ضعيفاً (ان لم نقل قصيراً - قزماً). كوشنر متملق. (المتحدث باسم البيت الابيض) شون سبايسر أحمق (ورديء المظهر أيضا). (المستشارة البارزة كيليان) كونواي دائمة البكاء. جاريد وإيفانكا ما كان يجب أن يأتيا إلى واشنطن".

* هوس بمردوخ:

"روبرت مردوخ، الذي وعد بزيارة الرئيس المنتخب، تأخر وصوله. عندما بادر بعض الضيوف إلى المغادرة أكد لهم ترامب المضطرب أن روبرت في طريقه. +إنه احد العظماء، آخر العظماء+ قال ترامب. +يجب أن تبقوا للقائه+ غير مدرك أنه الآن الرجل الأقوى في العالم، كان ترامب لا يزال يحاول التملق إلى قطب وسائل الإعلام الذي طالما ازدراه ووصفه بالدجال والأحمق".

* تسريحة الشعر:

"(ايفانكا ترامب) كانت تعامل والدها بنوع من التجرد، بل حتى السخرية، إلى حد التهكم من تسريحته أمام الآخرين. غالباً ما كانت تصف تلك التسريحة لأصدقاء بعبارات مثل: قمة رأس نظيفة تماماً - جزيرة بعد عملية جراحية لتقليل المساحات الصلعاء - محاطة بدائرة من الشعر حول الجانبين وفي المقدمة، تمشط رأسياً لتجمع في الوسط ثم توجه الى الخلف وتثبت برذاذ الشعر. اللون، تقول مثيرة الضحك، هو من مستحضر اسمه +للرجال فقط+ (جاست فور مين) كلما ترك على الشعر مدة أطول اغمق لونه. عدم صبر ترامب نتج عنه شعر برتقالي-أشقر".