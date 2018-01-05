اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول إيران

في ظل ما شهدته إيران خلال الأيام الماضية من مظاهرات احتجاجية واستجابة لطلب واشنطن مناقشة موجة المظاهرات التي انطلقت في إيران في 28 كانون الاول/ديسمبر يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الجمعة.

فقد تقدمت الولايات المتحدة الخميس بطلب رسمي لعقد هذا الاجتماع الطارئ لكن روسيا وبعض أعضاء المجلس الآخرين لم يروا من الضروري أن تجري مناقشة الحركة الاحتجاجية في إيران في مجلس الأمن، بحسب ما أوضح دبلوماسيون.

وأعلنت بعثة كازاخستان التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجلس أنه تقرر عقد الاجتماع في الساعة 15,00 (2,00 ت غ).

وانتقدت روسيا الضغوط التي تمارسها واشنطن للحض على مناقشة موضوع إيران في مجلس الأمن ولم يتضح ما إذا كان أعضاء آخرون في المجلس سيدفعون في اتجاه تصويت إجرائي يحول دون عقد الاجتماع.

إذ قامت واشنطن خلال الأيام الأخيرة بحملة مكثفة لنيل تأييد أعضاء المجلس لعقد هذا الاجتماع، لا سيما الأعضاء الجدد الستة غير الدائمين، بحسب ما أوضح دبلوماسيون وهي الكويت وهولندا وبولندا وغينيا الاستوائية وساحل العاج وبيرو التي بدأت عضويتها في المجلس في الأول من كانون الثاني/يناير.

وقد توقع دبلوماسيون أن تطلب روسيا تصويتا إجرائيا في بدء الاجتماع للبت في مسألة إدراج الوضع في إيران على جدول أعمال المجلس. إذ يتطلب إدراج موضوع جديد على جدول أعمال المجلس موافقة تسعة على الأقل من أصل أعضاء المجلس الـ15 على عقد الاجتماع، ولا يمكن للأعضاء الخمسة الدائمين استخدام حق النقض (فيتو) في هذا التصويت.

وكانت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة نيكي هايلي طلبت الثلاثاء الماضي عقد "اجتماعين طارئين لمجلس الامن في نيويورك ومجلس حقوق الانسان في جنيف" لبحث التطورات في ايران و"الحرية" التي يطالب بها الشعب الايراني. واضافت هايلي "علينا الا نبقى صامتين. ان الشعب الايراني يطالب بحريته". وتابعت "على كل الشعوب المحبة للحرية مساندة قضيتهم".

* روسيا تحذر الولايات المتحدة:

كانت موسكو حذرت أمس الخميس واشنطن من التدخل في الشؤون الإيرانية فقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الرسمية "نحذر الولايات المتحدة من اية محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية الايرانية".

وتؤكد موسكو ان الحركات الاحتجاجية في ايران لا تشكل تهديدا للسلم والامن الدوليين ويجب بالتالي عدم طرحها في مجلس الامن.

ومن غير المتوقع بحسب دبلوماسيين أن يصدر مجلس الأمن إعلانا حول الاضطرابات في إيران، وهو ما يتطلب موافقة الأعضاء الـ15.

من جانبه، وجه السفير الإيراني في الأمم المتحدة غلام علي خوشرو الأربعاء رسالة إلى المجلس يتهم فيها واشنطن بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية، وذلك بعدما أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعمه للاحتجاجات ضد الحكومة.