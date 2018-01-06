عملية سطو كبيرة في المكسيك نُسّقت بواسطة فيسبوك وواتس آب

ذكرت السلطات المكسيكية اليوم الجمعة أن ثمانية شباب على الأقل استخدموا وسائل التواصل الاجتماعية لتنظيم عملية سطو ونهب جماعي لمتاجر في العديد من الضواحي الشمالية لمكسيكو سيتي مما أدى إلى اشتباكات مع الشرطة واعتقال العشرات.

وقال ماريبل سيرفانتيس، مدير الأمن العام في ولاية المكسيك، التي تحيط بالعاصمة أن المسؤولين حددوا حسابين على الفيسبوك يضمان اكثر من 3500 متابع استخدما في تنظيم وتنسيق أعمال النهب التي وقعت ليلتا الاربعاء والخميس في مقاطعات زومبانغو وإكاتيبيك وتيكاماك وتلالنيبانتلا.

وقال سيرفانتيس "بعد تعطيلها ... رصدنا إنشاء مجموعات على الواتساب كانت تستخدم لاستدعاء الأفراد" باستخدام هاشتاغات مختلفة.

وقال المسؤول إن ثمانية شبان تتراوح اعمارهم بين 20 و 30 عاما تم تحديدهم كمدراء لهذه الحسابات. ولم تذكر السلطات ما اذا كان هؤلاء الشاب قد اعتقلوا.

وقال سيرفانتيس إن المشاركين حاولوا نهب حوالى 30 متجرا ونجحوا في 17 منها. وأدى هذا النهب إلى نشر أكثر من ألفي شرطي بدعم من الجيش والشرطة الاتحادية. وحتى يوم الجمعة، تم احتجاز 113 شخصا، بينهم 30 مراهقا.

لم تقدم السلطات أية أسباب لعملية النهب المنظم. وخلال العام الماضي، نتجت أعمال مماثلة خلال الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز.