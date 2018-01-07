ترامب مستعد لإجراء محادثات هاتفية مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه مستعد لاجراء محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، معبراً عن الأمل بأن تؤدي المحادثات المرتقبة بين الكوريتين إلى خفض التوتر بشبه الجزيرة الكورية.

وبهذا التصريح يكون ترامب قد خالف بشكل حاد سلسلة مواقفه التصعيدية حيال الزعيم الكوري الشمالي، على خلفية التجارب النووية والصاروخية التي أجرتها بيونغ يانغ خلال أشهر مضت.

ورداً منه على سؤال عن إمكان إجراء محادثة عبر الهاتف مع زعيم كوريا الشمالية، قال ترامب من منتجع كمب ديفيد الرئاسي: "أنا أؤمن على الدوام بالمحادثات".

أضاف الرئيس الأميركي: "سأفعل ذلك بالطبع، ليست لدي أدنى مشكلة بذلك"، مشيراً بالوقت نفسه إلى أن هذا لا يمكن أن يتم بدون شروط مسبقة.

كما رحب ترامب بمؤشرات التهدئة بشبه الجزيرة الكورية ومن بينها المشاركة المرجحة لكوريا الشمالية بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكوريا الجنوبية. وقد عبر الرئيس الأميركي عن الأمل بأن تتخطى المحادثات المرتقبة بين الكوريتين الإطارَ الرياضي.

وأردف ترامب: "أود أن أراهم يتطرقون لما هو أبعد من دورة الألعاب الأولمبية"، متابعاً "وفي الوقت المناسب، سنشارك".

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي غداة اتفاق الكوريتين على إجراء أول حوار رسمي بينهما منذ أكثر من سنتين لمناقشة مشاركة كوريا الشمالية بدورة الألعاب الأولمبية.

وكان مسؤول أولمبي كوري شمالي كبير قد صرح بوقت سابق السبت أن بلاده ستشارك "على الأرجح" بدورة الألعاب هذه، وهو إعلان يشكل مؤشراً جديداً إلى استئناف العلاقات الطبيعية الذي بدأ أخيراً في شبه الجزيرة الكورية.