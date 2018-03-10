مقتل مسلح و3 نساء بعد مهاجمته مركزاً لقدامى المحاربين في كاليفورنيا

عثرت الشرطة الجمعة على جثة مسلح وثلاث نساء يشتبه في أنه احتجزهن رهائن في مركز لقدامى المحاربين في كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة، بعد مواجهة استمرت ساعات مع قوات الامن المحلية.

وصرح الكابتن كريس تشايلدس من دورية الطريق السريع في كاليفورنيا، في مؤتمر صحافي، أن "قوات الامن اقتحمت قبيل الساعة 06,00 مساء الغرفة التي كنا نشتبه ان الرهائن محتجزات فيها، وعثرنا للاسف على ثلاث نساء ورجل متوفين".

وكان المسلح هاجم مركز قدامى المقحاربين في كاليفورنيا في نابا فالي.

وتابع تشايلدس "انها اخبار مؤسفة جدا وكنا نأمل الا نضطر الى إعلانها"، واشار الى ان نائبا لمأمور الشرطة كان الاول في مكان الحادث وتبادل اطلاق النار مع المشتبه به، مضيفا: "لقد انقذ حياة اشخاص اخرين في المنطقة عندما منع المشتبه فيه من الخروج والعثور على ضحايا آخرين".

وقالت وسائل اعلام محلية إن الضحايا الثلاث كن يعملن في مركز "باثواي هوم" الذي يقدم استشارات لقدامى المقاتلين الذين يعانون اضطراب ما بعد الصدمة. ولم يتضح على الفور ما اذا كن مستهدفات عمدا.

واوردت صحيفة "سان فرنسيسكو كرونيكل" ان المسلح (36 عاما) من قدامى المحاربين وكان يضع "حزاما من الرصاص" حول رقبته وخصره، كان يتابع برنامجا لمعالجة اضطرابات ما بعد الصدمة وكان يحمل بندقية.

وقالت الشرطة انها لا تعرف كيف قتلت النساء، بينما اشارت وسائل الاعلام المحلية الى ان المشتبه فيه قتلهن قبل ان يطلق النار على نفسه.