قتيلان على الأقل في تحطم مروحية سياحية في نهر بنيويورك

قُتل شخصان على الأقل في تحطم مروحية سياحية ليل الأحد في النهر الشرقي في نيويورك، وفق ما ذكرت سلطات المدينة.

ووفقا لشرطة نيويورك ومسؤولي الإطفاء فإن المروحية التي كانت تقل ستة أشخاص بمن فيهم الطيار، قد تحطمت في النهر الشرقي بعيد الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش).

وقال دانييل نيغرو قائد فريق الإطفاء في مؤتمر صحافي: "نجح الطيار في الخروج، لكن الخمسة الآخرين لم يتمكنوا" من ذلك.

وأوضح أنه تم إرسال غواصين على الفور إلى المكان وقد انتشلوا الركاب الخمسة الذين كانوا في ظروف صعبة بسبب التيار المائي القوي في الموقع.

وأضاف ان اثنين منهم قُتلا وان الثلاثة الآخرين "نقلوا إلى المستشفى في حال حرجة"، من دون إعطاء أي تفاصيل عن هوياتهم.

وتعود ملكية المروحية إلى شركة "ليبرتي" التي تنظم رحلات جوية للسياح الراغبين في التحليق فوق المدينة الأميركية.