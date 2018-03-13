ترامب: أختلف مع تيلرسون في عدة قضايا منها الاتفاق النووي مع إيران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يختلف مع وزير الخارجية المُقال، ريكس تيلرسون، في عدد من القضايا، بينها الاتفاق النووي مع إيران.

وفي تصريحات صحفية، نقلتها شبكة "سي إن إن"، قال ترامب إنه وتيلرسون تعاونا بشكل جيد؛ "ولكن لكل منا آراء في بعض القضايا".

وأضاف أن من بين تلك القضايا الاتفاق النووي، الذي توصل إليه المجتمع الدولي مع إيران، عام 2015، والذي وصفه الرئيس الأمريكي بـ"السيء".

وأكد ترامب أنه لم يناقش قرار إجراء لقاء مع الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الذي اتخذه الأسبوع الماضي، مع تيلرسون.

وحول اختياره مدير الاستخبارات المركزية (سي أي إيه)، مايك بومبيو، لمنصب وزير الخارجية، قال: "بومبيو يتمتع بطاقة هائلة وفكر هائل، نحن دائمًا على نفس الموجة".

من جهته، قال وكيل وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة، ستيف غولدشتاين، إن تيلرسون "كان لديه عزم على البقاء" في منصبه؛ "لأنه شعر أنه يحرز تقدمًا حاسمًا على صعيد تعزيز الأمن القومي" للبلاد.

وأضاف "غولدشتاين"، بحسب المصدر ذاته، أن الوزير المُقال "لم يتحدث مع ترامب حول قراره، ولا يعرف ما سبب إقالته"، وأنه علم بشأنها من خلال تغريدة الرئيس الأمريكي عبر "تويتر".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن ترامب في التغريدة المشار إليها، إقالة تيلرسون، وتعيين بومبيو خلفًا له، وتعيين نائب الأخير، جينا هاسبل، رئيسة للاستخبارات المركزية، لتصبح بذلك أول امرأة تتقلد هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.