التحقيقات في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية تقترب من شخص الرئيس

لأول مرة منذ بدء التحقيقات في التدخل الروسي بانتخابات الرئاسة الأميركية، يقترب التحقيق من شخص الرئيس دونالد ترامب.

فقد وجه المدعي الخاص الذي يحقق في القضية، روبرت مولر، الخميس، إنذارا قضائيا إلى شركة تابعة للرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسليم مستندات على صلة بروسيا، وفق صحيفة نيويورك تايمز، الأمر الذي يقرب التحقيق من الرئيس.

يبدو أن مولر، الذي يحقق أيضا في تواطؤ روسيا مع حملة ترامب، يسعى لتوسعة تحقيقاته لتتضمن النفوذ الذي من الممكن أن تكون الأموال الأجنبية لعبته في أنشطة ترامب السياسية.

ويحقق مولر في جهود جاريد كوشنر صهر ترامب لجذب مستثمرين أجانب لتمويل شركته خلال المرحلة الرئاسية الانتقالية، حسبما ذكرت شبكة "سي ان ان" الشهر الفائت.

ووجه مولر بالفعل اتهامات بحق 13 روسيا لتدخلهم في الانتخابات الرئاسية في خريف 2016 التي فاز بها ترامب، وكذلك بحق ستة أشخاص آخرين بينهم أربعة مساعدين وموظفين سابقين في حملة ترامب الرئاسية.

وقد سبق لترامب في وقت سابق أن حذر مولر من تجاوز نطاق تحقيقه والتحول للتركيز على المعاملات التجارية لأسرته.

وفي مقابلة مع "نيويورك تايمز" في تموز/يوليو الفائت، قال الرئيس إن المدعي الخاص سيتجاوز "خطا أحمر" إذا تطرق للتحقيق في الشؤون المالية لأسرته بعيدا عن التحقيق في العلاقة المزعومة مع روسيا.

لكنه امتنع عن التصريح إذا كان سيسعى لإقالة مولر إذا اتخذ المدعي الخاص خطوة كهذه.

وردا على سؤال حول التطور الجديد، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز "سنواصل التعاون" مع تحقيقات مولر.