وزير العدل الأمريكي يقيل نائب مدير الـإي بي آي قبل يومين من تقاعده

أعلن وزير العدل الأميركي جيف سيشنز، إنه أقال أندرو مكابي، النائب السابق لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك قبل يومين من توقيت تقاعده.

وقال سيشنز في بيان حول الموضوع، أمس الجمعة، إنه قرر قطع جميع صلات مكابي بمكتب التحقيقات على الفور.

وأضاف سيشنز أن قرار إقالته لمكابي جاء على خلفية تحقيقات داخلية أجراها المفتش العام في مكتب التحقيقات الفدرالي مايكل هورويتز.

تجدر الإشارة إلى أن مكابي الذي عمل في وظائف فعالة فيما يخص التحقيقات المتعلقة بروسيا عام 2016، وأيضا نظر في قضية التحقيقات الخاصة بمرشحة الديمقراطيين للرئاسة هيلاري كلينتون، انتقد عدة مرات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن مكابي في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، استقالته من منصبه، فيما كان يتوقع أن يحصل على التقاعد غداً الأحد.

ومنذ إعلانه استقالته من منصبه، استخدم مكابي جميع إجازاته.

والزلزال الآخر الذي عاشه مكتب التحقيقات الفدرالي، هو طرد ترامب لمديره السابق جيمس كومي، في مايو/آيار 2017، فيما عينت وزارة العدل الأمريكية روبرت مولر في 17 مايو/ أيار 2017 مدعيا عاما للتحقيق في قضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.