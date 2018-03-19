الاستخبارات الأمريكية تؤسس قناة اتصال سرية مع كوريا الشمالية

فتحت الاستخبارات الأمريكية قناة اتصال سرية مع كوريا الشمالية، في وقت يشهد فيه البلدان تراجعاً في حدة التوتر الذي طبع العلاقات الثنائية لعقود.

وبحسب قناة سي بي إس الأمريكية، فإن الدور الأساسي في عملية تأسيس قناة الاتصال المذكورة يعود للمخابرات المركزية الأمريكية CIA، سعياً منها لتوفير نقل مباشر للمعلومات بين البلدين.

وأشارت القناة، نقلاً عن مصادرها، إلى أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، مايك بومبيو، الذي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام تسميته وزيراً جديداً للخارجية، يدعم مثل هذا النوع من السياسات تحت مسمى "الدبلوماسية الهادئة" التي تتم عبر قناة سرية.

ويعد تأسيس قناة الاتصال المذكورة تجاوزاً للقناة الدبلوماسية التي أنشأتها وزارة الخارجية الأمريكية مع بيونج يانج عبر الأمم المتحدة.

يذكر أن رئيس إدارة الأمن القومي في كوريا الجنوبية، تشونغ أوي-يونغ، كان قد أبلغ الصحفيين، في 8 مارس/آذار الجاري في واشنطن بموافقة ترامب على دعوة للقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، بحلول مايو/ أيار المقبل، إلا أنه لم يحدد المكان أو الزمان المقررين لذلك.